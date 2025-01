Guardiolas virale "Pep-talk" til autografjegere: "Gå på skole, forbered deg bedre"

HQ

Pep Guardiola, en av tidenes mest dekorerte fotballspillere og nå manager, har naturligvis mange fans som ønsker å ta bilder eller få autografer av ham. Men spesielt tre barn (og en voksen) har sett en annen side av den katalanske manageren, som har vært gjennom mye stress i Manchester City den siste tiden, i en viral video der han ber noen fans om å "gå på skolen".

Videoen viser Guardiola synlig sint, og han sier til dem: "Ikke kom igjen, jeg kommer ikke til å signere igjen", men signerer til slutt noen Manchester City- og Barcelona-memorabilia. Noen fans kritiserer Guardiolas uvennlige holdning til fansen... men er det virkelig slik?

En av de tingene Pep sier er "Jeg kjenner ansiktene deres". "Vil du leve livet ditt på denne måten? Ærlig talt? Vil du tilbringe resten av livet ditt med dette?" Og det har i det siste vært en trend med folk som jakter på fotballspillere for å be dem om autografer, for så å selge dem videre på eBay og andre markedsplasser.

Selv om vi ikke vet det med sikkerhet, virker det som om Guardiola har gjenkjent disse menneskene ... og gjennomskuet intensjonene deres: De vil ikke ha autografene fordi de beundrer ham, men fordi de ønsker å selge dem senere på nettet og utnytte ekte fans' ønsker.

En av dem, den eldste, har til og med en eske full av Funko Pop-figurer. "Jeg var kokk før jeg begynte med dette", sa han. "Så la oss fortsette å gjøre det. Forbered dere bedre!", svarer Guardiola. "Hva er drømmene dine, fortell meg hva det er?"