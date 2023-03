Guerrilla er glad for å bli kvitt PlayStation 4

HQ

Som du vet, er Burning Shores navnet på den kommende utvidelsen for Horizon Forbidden West fra Guerrilla Games. I forkant av lanseringen, som finner sted om en drøy måned, har eventyrets spillregissør Mathijs de Jonge snakket om fordelene ved å ikke lenger bli holdt tilbake av den forrige konsollgenerasjonens maskinvare. Med Burning Shores er den gamle trofaste PlayStation 4 overlatt til historien, og alt fokus er på å optimalisere utvidelsen for PlayStation 5.

Det var i et intervju for PlayStation Blog at de Jonge snakket om hvordan Guerrilla Games, nå med hendene fri, har vært i stand til å lage en "fantastisk post-post-apokalyptisk versjon av Los Angeles". På spørsmål om hvordan de håndterte PlayStation 4 under utviklingen av Horizon Forbidden West, som ble utgitt for både PlayStation 5 og forgjengeren, hadde han dette å si;

"På Horizon Forbidden West var alt vi la til eller økte noe vi måtte ha en plan for hvordan vi skulle optimalisere for PS4 også. På Burning Shores, siden vi bare kan fokusere på PS5, har vi vært i stand til å lade fremover, og vi er veldig spente på hva vi har klart å få til i å lage denne fantastiske post-post-apokalyptiske versjonen av Los Angeles.

En annen bemerkelsesverdig er en spesiell kampscene som krever MYE minne og prosessorkraft! For å oppnå denne store visjonen både teknisk og kreativt, var vi definitivt takknemlige for de mange fordelene som PS5-maskinvaren gir.

Senere i intervjuet fortsetter han med å rose kraften i den nye generasjonen PlayStation-konsoller, noe som ikke overraskende gjør PS5-versjonene av Horizon Forbidden West til en mye bedre opplevelse.

"På PS5 kjører grunnspillet Horizon Forbidden West med høyere oppløsning og høyere bildefrekvens enn på PS4, og ressursene er mer detaljerte, noe som gjør den generelle kvaliteten mye bedre. Det er også et spesielt belysningsoppsett for Aloy som vi normalt bare viser under kinematikk, men er aktiv på PS5 til enhver tid.

På PS5 kan vi tegne med større detaljer mye lenger inn i det fjerne, og vise den fantastiske utsikten spillerne våre møter over hele kartet. Vi støtter også 40 Hz-modus og variabel oppdateringsfrekvens på kompatible TV-er for enda mer flytende spilling.

Vi i redaksjonen er spente på Aloys tilbakekomst 19. april, og setter også pris på at studioer som Guerrilla, endelig begynner å la vår gamle elskede PlayStation 4 gå inn i en velfortjent pensjonisttilværelse.

Gleder du deg til Horizon Forbidden West: Burning Shores?