Guerrilla Games hyrer inn til ukjent multiplayer-spill

HQ

Flere rykter har i flere omganger pekt på at utvikleren Guerrilla Games ikke bare utvikler Horizon Forbidden West, men at de også har andre prosjekter på gang, deriblant noe multiplayer-orientert.

Og nå later det til å være bekreftet, for på deres hjemmeside fremgår det nemlig at de leter etter en "Project QA Lead" til et ukjent prosjekt, som er multiplayer-orientert.

De sier at de setter pris på en bakgrunn med "GaaS" (Games as a Service), Live Service-elementer og liknende erfaring.