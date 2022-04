Guerrilla Games vurderer allerede et tredje Horizon-spill

HQ

Vi advarer om at denne artikkelen kan oppfattes som spoiler for enkelte, så ikke les videre om du er var på sånt.

Dette kommer kanskje ikke som en overraskelse for noen, men Horizon Forbidden West er ikke slutten på serien. Tvert i mot fungerer det som et springbrett for oppfølgere, akkurat som originalen gjorde. Guerrilla Games har faktisk allerede begynt å tenke på hvordan det tredje spillet vil se ut. I et intervju med VG247 sier regissør Mathijs de Jonge følgende:

"This game ends with another big cliffhanger where we're setting up some things for the next game once again. Horizon is really about mystery; each of our stories has been about uncovering mysteries in both the old world and the present day, when the game takes place. Indeed, there is plenty of backstory that we can tap into to develop new storylines and create new mysteries from what we've already established."

Nøyaktig hvor lang tid det vil ta før vi får se de tredje spillet er selvsagt ikke kjent, men som en slags referanse tok det altså fem år å lage Forbidden West.