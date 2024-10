Guerrilla: "Vi var ferdige med Killzone som et team"

HQ

For ti år siden sa Guerrilla farvel til Killzone-serien, men fansen har ikke glemt den, og mange håper på et nytt spill i serien, eller en reboot av en av de to første delene.

Vi skal dessverre ikke ha for store forhåpninger om det, for i et intervju med Washington Post (via Insider Gaming) sier studioets art director Roy Postma at det var et veldig bevisst valg å forlate Killzone, og sier at de var "ferdige" med serien:

"Vi var ferdige med det som et team. Som studio trengte vi å oppdatere paletten. Det var, etter eget valg, det motsatte av Killzone. Jeg tror temaene som historien og karakterene representerer, er gjenkjennelige for alle aldre og mennesker, som det å ha en familie av venner og å finne sin plass i verden."

Dette betyr selvfølgelig ikke at serien er død og begravet for alltid, men det ser ikke ut til å være et nytt Killzone på trappene. Dette betyr at selv om utviklingen av en ny del skulle starte i morgen, er det usannsynlig at den vil bli utgitt før rundt 2030 i beste fall.