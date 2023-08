Guild Wars 2s fjerde utvidelse lanseres i dag

ArenaNet og NCSoft har nå lansert den fjerde store utvidelsen til Guild Wars 2. Denne utvidelsen, som går under navnet Secrets of the Obscure, inneholder to nye kart (Skywatch Archipelago og Amnytas), to nye oppdrag på Strike, en ny sentral hub på Wizard's Tower og en rekke nye spillfunksjoner.

Når det gjelder hva disse er, får vi vite at spillerne vil få større frihet til å velge hvordan de vil bruke klassens elitespesialiseringsvåpen. I tillegg er vi lovet et nytt utstyrsspor som er dedikert til runer for å introdusere ytterligere spesialeffekter og statistikkbonuser. The Wizard's Vault vil også gi spillerne en ny måte å oppnå daglige, ukentlige og sesongmessige prestasjoner på, som vil føre til nye og unike gjenstander som kan brukes.

Når det gjelder historien i Secrets of the Obscure, får vi vite følgende: "Den helt nye historien setter spillerne i rollen som både tidligere forsvarere og utforskere av det ukjente mens de kjemper for å forsvare verden mot en hittil usett trussel. Eventyret begynner med en klatretur gjennom de flytende øyene i Skywatch Archipelago, som er under angrep fra Kryptis, en demonisk rase av ondsinnede vesener som strømmer gjennom ustabiliteter i tåken og truer den skjøre verdensfreden i kjølvannet av de eldre dragenes nederlag. Det som følger, er en episk kamp inn i demonriket, der verdens skjebne ligger i hendene på spilleren og deres hemmelighetsfulle nye allierte."

Du kan sjekke ut utvidelsen på Guild Wars 2 fra og med nå på PC, til en pris av £21,99, men du kan også ta en titt på lanseringstraileren for å få et glimt av utvidelsen i aksjon.