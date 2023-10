Guillermo del Toro har fortsatt ikke sett Pacific Rim: Uprising

Guillermo del Toro kunne ikke regissere oppfølgeren til Pacific Rim på midten av 2010-tallet på grunn av en planleggingskonflikt med hans andre prosjekt på den tiden, The Shape of Water. Problemet dreier seg om scenebestillinger for filmen, som ikke ble betalt i tide, noe som betyr at den eneste muligheten til å filme filmen var i Kina, noe del Toro ikke kunne imøtekomme på grunn av andre forpliktelser med sin Oscar-vinnende The Shape of Water.

Men nå som dette er lagt bak oss, har del Toro snakket om oppfølgeren Pacific Rim i et intervju med Collider og avslørt at han ennå ikke har sett filmen.

"Jeg har ikke sett den endelige filmen, for det er som å se hjemmevideoer fra ekskona di. Det er forferdelig hvis de er gode, og verre hvis de er dårlige, eller det motsatte. Du vil ikke vite det. Så jeg så den ikke. Jeg leste det endelige manuset, og det var veldig annerledes. Noen av elementene var de samme, men veldig annerledes."

Del Toro er kreditert som utøvende produsent på Pacific Rim: Uprising, men endte ikke opp med å regissere filmen slik det opprinnelig var planlagt.

Vil du se flere Pacific Rim filmer i fremtiden?