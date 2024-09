Guillermo Del Toro om kunstig intelligens: "Den kan lage halvveis overbevisende skjermsparere"

HQ

Kunstig intelligens fortsetter å dominere diskusjonene rundt kunst og kreativitet. Noen ser det som en tilgjengelig måte å skape den kunsten de alltid har ønsket seg, mens andre ser det som en juksekode, blottet for det strevet og de følelsene som gjør det verdt å skape noe.

Guillermo Del Toro er helt klart i den siste leiren, som han snakket om KI i en samtale med BFI nylig. "KI har vist at den kan lage semi-overbevisende skjermsparere", sa han. "Det er i hovedsak det."

KI kan absolutt generere et pent bilde, men Del Toro er ikke overbevist om at den kan gjøre det som trengs for å skape en effekt som ligner på et menneskeskapt kunstverk. "Kunstens verdi ligger ikke i hvor mye den koster og hvor lite innsats den krever," fortsetter Del Toro. "Det handler om hvor mye du er villig til å risikere for å være i dens nærvær."

Debatten om kunstig intelligens og kunst vil fortsette å vokse, og det ser ut til at studioer, både innen film og spill, er glade i å bruke teknologien til å fremme sine egne kreasjoner (hovedsakelig for å kutte kostnader, ser det ut til).

Hva mener du om kunstig intelligens og kunst?