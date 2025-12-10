Guillermo del Toro sier at han beundrer James Gunns Superman

HQ

Guillermo del Toro skuffer sjelden kinogjengerne med sine stemningsfulle, vakre, melankolske, tankevekkende og ukonvensjonelle filmer - nå sist med Frankenstein. Da han nylig gjestet podcasten Happy Sad Confused, ble det en diskusjon om hvilke filmer han kunne tenke seg å gi seg i kast med neste gang, blant annet Superman.

Han mener imidlertid at produksjonene hans er for mørke, og roser i stedet årets Superman og DC-filmsjef James Gunn for å våge å gå mot strømmen i det som for tiden er en turbulent og litt skremmende verden :

"Min vibe er mørk. Jeg ville gjort Gotham by Gaslight eller Justice League Dark. Jeg vet ikke om du kan snakke om superhelter i en verden som er så relativ akkurat nå. Og det er derfor jeg beundrer James Gunns Superman, når jeg ser den, føler du godhetens helbredende kraft fra noen som tror på det på den måten."

Vi ville absolutt ikke hatt noe imot å se del Toro tolke et mørkere DC-prosjekt etter hvert, og vi merker oss at Gunn selv anerkjenner lovordene på Threads, så la oss bare krysse fingrene for at de to herrene tar kontakt og starter et fremtidig samarbeid. Del Toro og DC høres tross alt ut som en match made in heaven, ikke sant?