Guillermo del Toro var klar til å regissere en Star Wars-film

Guillermo del Toro hadde nesten siktet seg inn på en galakse langt, langt borte, for det ser ut til at regissøren nesten regisserte et Star Wars-prosjekt, skrevet av David Goyer.

Goyer avslørte først informasjonen i en episode av Happy Sad Confused med Josh Horowitz. Deretter la del Toro til på Twitter at han ikke kunne si så mye, men skrev så: "Kanskje to bokstaver "J" og "BB", er det tre bokstaver?"

Fansen har kjempet for å finne ut hva disse bokstavene kan bety, men før du lar deg begeistre over en mulig Guillermo del Toro Star Wars-film, er det verdt å huske at regissøren også sa at denne ideen sirkulerte for rundt seks år siden, noe som betyr at sjansene for at den noen gang blir til noe, er svært små.

Men hva tror du betydningen bak de tre bokstavene er? Vår personlige teori er at J står for Jedi og at BB beskriver BB-8, noe som betyr at den lille roboten var i ferd med å få Force-krefter.