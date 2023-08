Guillermo del Toro vil fortsatt lage P.T. med Konami

HQ

Det er hele ni år siden Hideo Kojima og skrekkregissøren Guillermo del Toro ga ut PlayStation-demoen P.T., som skulle bli et skrekkspill, eller rettere sagt en forsmak på hva Silent Hill kunne bli i fremtiden under Kojimas og del Toros ledelse. Men Konami og Kojima var ikke lenger på bølgelengde, og P.T. falt mellom to stoler, og Kojima forlot selskapet for å starte sitt eget studio. Nå har imidlertid Guillermo del Toro kunngjort via X at han fortsatt ønsker å lage dette skrekkspillet som har ligget og ulmet i ni år.

Spilte du P.T. den gangen, og vil du fortsatt se hele spillet?