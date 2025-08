Guilty Gear: Strive avslører Lucy i en fantastisk ny trailer

HQ

Det har lenge versert rykter om at Lucy kommer som en bonusfigur i Guilty Gear: Strive, og under EVO presenterte Arc System Works henne endelig i en splitter ny, nydelig trailer. Avsløringen ga en første smakebit av hennes akrobatiske og aggressive spillestil. Hun blir den fjerde karakteren i Season Pass 4, og blander raske angrep med nådeløst press-spill. Hennes design skiller seg også ut, i kontrast til GGSs mer tradisjonelle anime-inspirerte estetikk.

Lucy vil bli utgitt senere i august, og blir med i den allerede stablede listen over karakterer. Hun er en no-brainer for dedikerte fans, og forhåpentligvis vil dette ikke være slutten på Guilty Gear: Strives støtte etter lanseringen, og vi krysser fingrene for flere spennende utvidelser på veien. Sjekk ut traileren nedenfor.

Spiller du Guilty Gear: Strive, og kommer du til å hente Lucy?