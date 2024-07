Guilty Gear: Strive-musikk utgis på vinyl mot slutten av året

HQ

Daisuke Ishiwataris komposisjoner har akkompagnert Guilty Gear så lenge vi kan huske, og har blitt et av seriens kjennemerker. Det er nærmest umulig å forestille seg et nytt spill uten hans musikalske talenter, og nå er det kunngjort at Guilty Gear: Strive -musikken blir hedret ved å bli utgitt på vinyl.

Tre store vinylplater på 180 gram hver i ulike fargerike kombinasjoner tilbys, sammen med en 36-siders kunstbok, klistremerker og noen andre godbiter. Hvis du ønsker å bestille et eksemplar av den 125,00 euro dyre vinylboksen, kan du gjøre det via Black Screen Records. Levering vil imidlertid ikke finne sted før tidligst i desember i år.

Er dette noe du har lyst til å legge til i samlingen din?