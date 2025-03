Guinea-Bissaus president søker en ny periode, og ignorerer tidligere løfte

HQ

Guinea-Bissaus president Umaro Sissoco Embalo har kunngjort at han stiller som kandidat til en ny periode i november, noe som reverserer hans tidligere løfte om å gå av og skaper nye spenninger rundt landets valgplan (via Reuters).

Embalo kom rett fra en diplomatisk rundreise i Russland, Aserbajdsjan og Ungarn, og erklærte at han hadde til hensikt å etterfølge seg selv, til tross for at opposisjonen hevder at hans periode offisielt gikk ut i februar. Høyesterett har imidlertid slått fast at hans mandat strekker seg frem til september, noe som bidrar til den økende politiske friksjonen.

Samtidig øker frustrasjonen over hans beslutning om å utsette parlaments- og presidentvalget til 30. november, ett år etter at de opprinnelig var planlagt. Utsettelsen, som begrunnes med tekniske og økonomiske begrensninger, har gjort det politiske landskapet enda mer uoversiktlig i en nasjon som har en lang historie med kupp og ustabilitet.

Etter å ha overlevd to påståtte kuppforsøk, det siste i desember 2023, står den tidligere hærgeneralen nå overfor en ny kamp - denne gangen ved valgurnene. Foreløpig gjenstår det å se om Guinea-Bissaus politiske opposisjon vil akseptere hans fortsatte grep om makten eller om de vil slå tilbake mot hans forlengede opphold.