Guitar Hero-skaperne Harmonix avslører Fuser

Med spill som Amplitude og Guitar Hero er det ikke rart at studioet Harmonix var på verdens lepper for en del år siden. For å kanskje ta i litt kan man vel si at navnet eller spillene deres var på høyde med Fortnite frem til rundt 2015. Da var det slutt på den ekstreme populæriteten til musikkspillsjangeren, men det betyr ikke at utviklerne var arbeidsløse av den grunn. Med unntak av 2018 hadde de flere utgivelser årlig, og nå er det klart for en ny storsatsning.

Spillet heter Fuser, og med det navnet passer det godt at vi tar kontroll over en DJ som skal mikse sanger på kule måter for å få fullstappede arenaer og klubber til å gå berserk. Dette kan vi gjøre i både en slags historiemodus hvor man reiser over hele verden og mikser bestemte sanger, i en egen freestyle-modus eller online. Uten en spesiallaget DJ-kontroller denne gangen siden dette utelukkende støtter vanlige kontrollere og tastatur.

Siden det altså blir mulig å mikse egne sanger er det også kult at kreasjonene vil kunne deles online slikt at andre kan høre dem eller samarbeide med deg for å forbedre dem. Med over hundre sanger tilgjengelig når Fuser lanseres en gang i høst blir det altså mye forskjellig man kan skape. Foreløpig er det dog bare disse seksten sangene som har blitt bekreftet:



50 Cent - "In Da Club"



Billie Eilish - "Bad Guy"



Blue Öyster Cult - "(Don't Fear) The Reaper"



The Chainsmokers ft. Daya - "Don't Let Me Down"



The Clash - "Rock the Casbah"



Fatboy Slim - "The Rockefeller Skank"



Imagine Dragons - "Thunder"



J. Balvin & Willy William - "Mi Gente"



Lady Gaga - "Born This Way"



Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"



Lizzo - "Good As Hell"



LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock - "Party Rock Anthem"



Migos - "Stir Fry"



Post Malone - "Better Now"



Smash Mouth - "All Star"



Warren G & Nate Dogg - "Regulate"



Her får vi altså kose oss med både ulike stiler, tiår, rytmer og hva det måtte være. Slikt kan høres ganske overveldende ut, men utviklerne lover at det finnes ulike hjelpemidler som skal gjøre overganger mer flytende mens mer erfarne spiller kan legge inn egne beats, temposkifter, drops og lignende for å gjøre låtene sine virkelig unike. I alle fall så lenge publikum liker det.

For flere av modusene vil ha publikum som sender meldinger om hva de vil høre, så da gjelder det å skape de blandingene, rytmene, sjangerene, tempoet og lignende som de ønsker om du har lyst å fortsette i mer enn fem minutter. Du kan se flere eksempler på hvordan det hele fungerer i videoene under.

Hvordan synes du det virker?

