Gul trøye, grønn trøye, prikket trøye... hva betyr fargene i Tour de France?

Tour de France, som for øyeblikket er inne i den første hviledagen i 2025-utgaven, bruker store doser symbolikk med de fargerike trøyene syklistene har på seg. Mens de fleste syklistene, som i alle andre idretter, har på seg lagets farger og motiver, som vanligvis er veldig iøynefallende for at de skal bli bedre gjenkjent i feltet, har fire syklister spesielle farger: gult, grønt, hvitt og rødprikkete.

Disse spesielle trøyene (maillots på fransk), som også bærer lagets navn, symboliserer ulike prestasjoner, og de



Gul trøye: gis til lederen av sammendraget (GC), beregnet ut fra den raskeste sammenlagttiden på alle etappene.

Grønn trøye: gis til lederen i poengkonkurransen, en sekundær og mindre viktig klassifikasjon, som gis til etappe- og mellomspurtvinnere, vanligvis spurtere som ikke nødvendigvis fokuserer på å vinne den gule trøyen (de er sjelden sammenfallende).

Hvit trøye: den gis til lederen av sammendraget som er 25 år eller yngre. Den pleide å bli gitt til debutantene, men den har ofte falt sammen med den gule trøyen (Tadej Pogačar, som i dag er 26 år, vant begge i 2020, 2021 og 2024).

Polka Dot: Denne moteriktige trøyen gis til lederen i klatreklassifiseringen, den første rytteren som bestiger de utpekte fjelltoppene på hver etappe, som varierer avhengig av vanskelighetsgraden.



Nåværende ledere i Tour de France 2025

Tour de France 2025 er nå halvveis i rittet, med ti etapper, og irske Ben Healy leder sammenlagt med 37 timer, 41 minutter og 49 sekunder. Siden han er 24 år gammel, bærer han både den hvite og den gule ledertrøyen.

I sammendraget leder italieneren Jonathan Milan med 227 poeng. Til sammenligning ligger sammenlagtleder Ben Healy på 12. plass med bare 55 poeng, mens Milan ligger på 141. plass i sammendraget, 1 time, 39 minutter og 20 sekunder bak toppen. Franskmannen Lenny Martinez leder klatrekonkurransen med 27 poeng, og vil bære den prikkete trøyen når touren fortsetter på onsdag i Toulouse.