Gundam Evolution legges ned i november

Hvis du er Gundam-fan, har Bandai Namco dårlige nyheter til deg. Som nevnt i et blogginnlegg vil Gundam Evolution offisielt legges ned i november, ettersom utvikleren har kommet til den konklusjon at "det ikke lenger er mulig for oss å tilby en tjeneste som tilfredsstiller spillerne våre."

Nærmere bestemt bemerker Bandai Namco at Gundam Evolution vil stenge 29. november 2023, og med dette i tankene vil det bli en endring i hvordan spillet tilbys frem til da.

Vi blir fortalt at oppdateringer vil fortsette sammen med lanseringen av spillets sjette sesong 23. august (som vil gi en ny enhet og to kart til) og den syvende og siste sesongen 25. oktober (med en siste enhet og et siste kart), men at fra 26. juli vil alt salg av EVO Coins og EC Pod Limited stoppes, og oppdateringer til EC Pods, CAP Pods og Ticket Pods vil også stoppes.

Når spillet stenges ned 29. november, opplyser Bandai Namco at det ikke vil være noen deler av spillet som fortsatt vil være tilgjengelig.

Bandai Namco avslutter med å si: "Vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet til alle som har spilt spillet og støttet ossså langt. Samtidig vil vi be fansen og spillerne våre om unnskyldning."