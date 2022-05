Gunzilla Games avslører Off The Grid

For en stund siden skapte regissør Neil Blomkamp overskrifter etter at han tilsynelatende valgte å droppe Hollywood en stund for å samarbeide direkte med utvikleren Gunzilla Games om et nytt AAA-spillprosjekt.

Allerede ser det ut til at utviklingen av spillet har kommet mye lenger enn først antatt, og det har nå blitt avslørt som en AAA Battle Royale kalt Off The Grid.

Det byr på cyberpunk-elementer, en dystopisk fremtid og så mange som 150 spillere som kjemper mot hverandre. Det er meningen at det skal legges stor vekt på historiefortelling også.

"With OTG, our ambition is not only to create the Battle Royale 2.0 by adding deep player progression, but to build an evolving world designed to take on a life of its own, changing in unexpected ways each time a player rejoins the game. With an innovative approach to the Battle Royale core session flow and a deep narrative experience, we add purpose to each element of the game, allowing players to revisit the OTG world repeatedly where there is always something new to find and explore, and for us to expand upon."

Se den første traileren nedenfor.