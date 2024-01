Guy Ritchie får Superman, Reacher og Snake Eyes til å hjelpe til med å stoppe nazistene i neste film.

Hvis du nylig har sett Guy Ritchie's The Covenant eller Operation Fortune: Ruse de Guerre og har lurt på hva den britiske filmskaperen har i vente, har vi gode nyheter til deg.

Traileren til The Ministry of Ungentlemanly Warfare har nå kommet, og gir oss et glimt av den kommende filmen som samler en rekke populære stjerner i rollen som en gruppe dyktige, men gale soldater som skal stoppe nazistenes fortsatte invasjon under andre verdenskrig.

Filmen vil ha Henry Cavill i spissen, men også Alan Ritchson, Eiza Gonzalez, Henry Golding og Cary Elwes er med, noe som betyr at denne elitetroppen består av Supermann, Jack Reacher og Snake Eyes.

Når The Ministry of Ungentlemanly Warfare kommer på kino, er det den 19. april 2024.