Guy Ritchie teaser flere TV-prosjekter

Regissør Guy Ritchie debuterer snart på TV, når Netflix-serien med tittelen The Gentlemen (samme navn som filmen fra 2019, og som fortsetter å utforske den samme gangsterverdenen) kommer senere i år. Selv om vi har denne serien å glede oss til, har Ritchie nå teaset for at det bare er starten på hans reise inn i TV-verdenen.

I en samtale med Empire ble Ritchie spurt om hvordan han synes det er å jobbe med TV, og han svarte: "Du får lov til å fortelle en masse historier, noe som passer godt til mitt kreative sinnelag. Mye av det jeg skriver, skriver jeg bare på dagen, avhengig av hvem som er der og hva som føles organisk, spontant og morsomt."

"Når du først har skapt dem, føles det som om du kan rulle rundt i dem og nyte dem litt lenger, i stedet for å bare pakke dem pent inn på to timerJeg liker langformens verden, så jeg tror jeg kommer til å gjøre et par andre ting innen TV."

Hvorvidt dette gjelder flere sesonger av The Gentlemen eller helt nye satsinger er uklart, men uansett ser det ut til at vi kan forvente å se Ritchie i regissørstolen igjen i fremtiden.