Gygrid og James Bonds Valentin er død

Anthony Robert McMillan, eller Robbie Coltrane som han vanligvis kaller seg profesjonelt, er en person vi har sett utallige ganger i filmer og serier gjennom mange tiår, men de fleste kjenner han nok best som Gygrid (Rubeus Hagrid for de av oss som ikke er så glade i oversettelser og undertekster) i Harry Potter-filmene. Dessverre har helsen hans gjort sitt for at vi ikke har fått sett særlig av han de siste årene, så det var vel bare et spørsmål om tid før kveldens triste annonsering kom.

Warner Bros. og en rekke andre bekrefter i pressemeldinger at Robbie Coltrane er død. Den sjarmerende karen som du også kan se litt av i den hyggelige Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts-gjenforeningen på HBO ble dermed 72 år gammel. Hvil i fred, herr Coltrane.