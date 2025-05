Haaland og Vinícius Jr. blir de to mest verdifulle spillerne i FIFA Club World Cup

HQ

FIFA Club World Cup neste måned vil være en uvanlig sjanse til å samle noen av de beste spillerne i verden i løpet av en veldig kort periode, mellom 14. juni og 13. juli 2025. Dette nye eksperimentet, som bruker formatet til det internasjonale verdensmesterskapet med klubber, vil også være et utstillingsvindu for noen av de mest verdifulle spillerne, med spesielt to spillere som står for nesten 11% av den totale verdien av de 20 beste spillerne i konkurransen: Erling Haaland (Manchester City) og Vinícius Jr. (Real Madrid).

Det viser en beregning fra Transfermarket, som anslår Haaland og Vinícius Jr. til å ha en markedsverdi på 200 millioner euro (£168,3 millioner). De etterfølges av to Real Madrid-spillere, Jude Bellingham (180 millioner euro) og Kylian Mbappé (170 millioner euro), og Jamal Musiala fra Bayern München (140 millioner euro).

Verdsatt til 130 millioner euro finner vi Cole Palmer (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Fede Valverde (Real Madrid) og Rodri (Manchester City). Det bemerkelsesverdige fraværet av FC Barcelona og Arsenal gjør imidlertid at den tredje mest verdifulle spilleren for øyeblikket, Lamine Yamal (180 millioner euro), og Bukayo Saka (150 millioner euro), ikke er med i konkurransen.