Hackere auksjonerer bort League of Legends kildekode

HQ

Under et nylig brudd på Riot Games ble League of Legends kildekode stjålet av hackere, og blir nå auksjonert bort til høystbydende.

Etter at Riot nektet å betale hackernes krav på over 10 millioner dollar for å få koden tilbake, har tyvene henvendt seg til et populært hackingforum for å auksjonere bort dataene. Minimumsprisen for League of Legends-koden blir oppført til $ 1 million.

Det antas at dataene kan brukes til å lage jukser for League of Legends, som Riot har forklart. Det er også kildekoden for Teamfight Tactics, og Packman, som er en eldre anti-jukseløsning, blir auksjonert bort.

Riot har siden utsatt noen kommende oppdateringer for League of Legends, men heldigvis ble det ikke gjort skade på brukerdata og ingen ble stjålet under bruddet.

Takk, TechRadar.