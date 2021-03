Hades ble den store vinneren på årets BAFTA-prisutdeling

Du ser på Annonser

I går ble årets BAFTA Games Awards avholdt, prisutdelingen som ofte kalles spillverdens motsvar til Oscar-gallaen. Den store vinneren ble Hades som tok hjem hele fem priser, inklusiv den gjeveste for beste spill.

The Last of Us: Part II fikk rekordmange nominasjoner, hele 13 stykker, men endte med å "bare" vinne i tre kategorier: publikums EE Game of the Year, beste animasjon samt Laura Baileys Performer in a Leading Role-pris for hennes protrettering av Abby.

På tredjeplass kom Animal Crossing: New Horizons som tok hjem både Game Beyond Entertainment samt Multiplayer-prisen. Sea of Thieves rodde hjem Evolving Game-prisen.

Her finner du hele listen:

Animation - The Last of Us Part 2

Artistic Achievement - Hades

Audio Achievement - Ghost of Tsushima

Best Game - Hades

British Game - Sackboy: A Big Adventure

Debut Game - Carrion

Evolving Game - Sea of Thieves

Family - Sackboy: A Big Adventure

Game Design - Hades

Game Beyond Entertainment - Animal Crossing: New Horizons

Multiplayer - Animal Crossing: New Horizons

Narrative - Hades

Original Property - Kentucky Route Zero: TV Edition

Performer in a Leading Role - Laura Bailey

Performer in a Supporting Role - Logan Cunningham i Hades

Technical Achievement - Dreams

EE Game of the Year, publicly voted - The Last of Us Part 2