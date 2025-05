Hades II feirer et år i Early Access, fortsatt ingen tegn til 1.0-lansering

HQ

Hades II har markert et år siden det ble lansert i Early Access, og feiret jubileet med en takk til fansen, men uten en kunngjøring om når vi kan få se spillet få sin etterlengtede 1.0-lansering.

Kanskje dette var litt mye å håpe på. Vi vet tross alt at det fortsatt gjenstår et par store oppdateringer før Supergiant Games føler seg klare til å gi ut alt Hades II har å by på. Men med tanke på forgjengerens rykte, er det håp om at det vil være komplett før snarere enn senere.

"Vi ønsket å ta et øyeblikk å si takk til alle spillerne våre, for alle tilbakemeldinger og tålmodighet når vi kommer nærmere målstreken," skrev Supergiant. "Early Access-utviklingen har vært utrolig spennende og øyeåpnende for oss, ettersom vi har jobbet for å realisere potensialet som så mange av dere ser i spillet vårt."

Den neste store oppdateringen til spillet kommer senere i vår, noe som sannsynligvis betyr i løpet av de neste par månedene, om ikke senere i mai. I februar kom Warsong-oppdateringen, som brakte Ares og den siste sjefen på veien til Olympus til spillet. Nå håper vi på mer historieinnhold, sammen med tilleggsfunksjoner som får den allerede betydelige Hades II til å føles hel.