Hades II lanserer den siste oppdateringen før 1.0-lanseringen

Hades II lanserte sin siste store oppdatering i går kveld. Unseen-oppdateringen legger til massevis av nytt innhold i spillet, akkurat som roguelike-spillets tidligere store oppdateringer har gjort.

The Unseen lar deg ta på deg ekstra utfordringer med spillets forskjellige sjefer, ved å endre arenaene deres og gi dem litt mer kraft. For veteraner som har klart å slå sjefer uten problemer en stund nå, bør dette være en fin måte å få en ny utfordring på.

Vi får også unike våpenaspekter for hvert av spillets hovedvåpen. I likhet med aspektene i det originale Hades, endrer disse i utgangspunktet måten våpenet fungerer på, noe som gjør det til en annerledes opplevelse å spille med. Lucifer-aspektet for Adamant Rail, for eksempel, forvandlet den fra en vanlig rifle til en laserpistol som skyter stråler og kaster kuler ned på bakken som granater.

Nye kunstverk, nye historiescener og måter å utdype forhold på er alle på kortene i den nye oppdateringen for Hades II. I oppdateringsnotatene nevnte Supergiant Games at dette er den siste store oppdateringen før 1.0-lanseringen av spillet, selv om vi ikke har en utgivelsesdato for det ennå.