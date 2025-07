Hades II lanserer overraskende oppdatering, og lover at dette virkelig er den siste

HQ

For en kort stund siden ga Hades II ut sin 10. oppdatering, som Supergiant Games hevdet ville være den siste oppdateringen før den etterlengtede 1.0-lanseringen. Imidlertid har Hades II gitt oss en liten overraskelse i form av en annen ny oppdatering.

Patch 11 består for det meste av balanseendringer, feilrettinger og mer. Det er ikke mye nytt innhold som andre oppdateringer tidligere har brakt, men det ser ut til at vi nærmer oss stadig nærmere 1.0-utgivelsen. Ressursene Zodiac Sand og Void Lens (som er gavene du får på slutten av et Underworld- eller Overworld-run) vil bli konvertert til Prestige når du laster inn en lagring med dem.

Dette er for at alle skal ha samme utgangspunkt når den sanne slutten avsløres sammen med versjon 1.0. Ellers er det noen økte skadetall for visse våpen, velsignelser og mer, som du kan sjekke ut den fullstendige listen over her.

Hades II er ute nå i Early Access for PC.