Hades II lar oss innlede julen med en 12-timers julevideo med heksetema

I skrivende stund er det julaften. Snart skal vi senke skuldrene med en kopp varm kakao, kanskje lese en bok eller gjøre oss klare til å se favorittjulefilmene våre. Hvis du er på utkikk etter en måte å starte julaften på med et Hades II-tema, så har Supergiant Games det du trenger.

Akkurat som for fem år siden, da Supergiant viste frem en koselig peis i House of Hades for å få oss i julestemning, har også oppfølgeren til roguelike-spillet markert slutten på det offisielle lanseringsåret med en glødende flamme som vi kan samles rundt. YouTube-videoen varer i 12 timer, og er en flott måte å føle julevarmen på, selv om du ikke har en peis til å varme opp ildstedet ditt.

Supergiant ønsket også alle sine fans en god ferieperiode i et nytt Steam-innlegg. Det er noen nydelige bilder av hele Crossroads-gjengen der, men alle som håper på en erting av studioets neste prosjekt vil bli skuffet, ettersom utvikleren sa at de ikke er klare til å avsløre noe ennå.