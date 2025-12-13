Hades II mod lar deg spille Hades på nytt

HQ

En ny mod gjør at du kan hoppe tilbake til underverdenen (på riktig måte) i Hades II. I stedet for å kjempe deg til Chronos for å gjenopprette familiens hjem, kan du dykke ned i Hades på den gamle måten, fra cellene i Tartaros og ned i de brennende gropene i Asphodel, og ta en rask pust i bakken i de frodige skogene i Elysium før du gir Cerberus yndlingssnacksen hans.

Det er alt takket være talentene til modder NikkelM, som skapte Zagreus Journey mod for Hades II. Via PC Gamer, bringer denne modden inn gamle sjefer, områder, og til og med lydsporet kommer tilbake. Det eneste du ikke vil ha er Zagreus selv, selv om han dukker opp for dialoger.

Dessverre for alle som ønsker å gjøre et røverkjøp ved å spille det første spillet mens du bare eier det andre, må du eie begge spillene for at modulen skal fungere. Du må også avinstallere alle andre mods du har i gang før du setter denne inn. Det er en massiv overhaling og er ikke kompatibel med andre Hades II mods, etter utseendet på ting.