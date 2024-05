Hades II's første oppdatering er ute nå og gjør noen massive endringer

HQ

Hades IITil tross for at spillet har mer innhold enn forgjengeren, er det fortsatt i Early Access, og mye kan derfor endre seg. Det første eksemplet på det er spillets store nye oppdatering, som kom i går kveld og ga noen endringer i mobiliteten til Melinoë, et stort løft for ressursinnsamlingen din og noen viktige feilrettinger.

I et innlegg på Steam kan du lese gjennom alle de ekstra lappnotatene, men de største endringene her er Dash og Sprint, samt ressursinnsamling. Når det gjelder førstnevnte, er sprinten din nå raskere og snu er mer responsiv. Du kan også Dash mer pålitelig, noe som betyr at du ikke blir fanget midt i angrepet av en fiendesveip.

I tillegg trenger du ikke lenger å ofre mange ressurser for å få én. Samlerverktøyene i Hades II har blitt omarbeidet, slik at verktøyet du tar bare prioriterer den tilsvarende ressursen, noe som betyr at du vil se det mye oftere på løpene dine. Andre ressurser vil dukke opp, men de vil være vanskeligere å se.

Denne oppdateringen legger ikke til noe nytt innhold, og vi må vente til en skikkelig oppdatering faller for det. Forhåpentligvis planlegger Supergiant å ha en i løpet av de neste månedene eller så.