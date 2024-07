Hades IIs siste boss skal bli lettere å slå takket være en ny oppdatering

HQ

I forkant av den større innholdsoppdateringen som slippes senere i år, har Hades II gitt oss enda en stor oppdatering å se nærmere på. Forrige gang handlet det om gudene og buffene de gir spilleren. Nå er det litt mer av en blandet pose med endringer.

Det ser ut til at det er en stor endring i backstabbing generelt, ettersom Sister Blades nå gjør mer skade på fiender bakfra, og bossene Hecate og Chronos vil ta mer skade når de blir stukket i ryggen nå.

Noen ytterligere endringer har blitt gjort til gudens velsignelser, for det meste å gi noen ekstra buffs her og der for igjen å hjelpe til med gudenes krefter som ikke føles like sterke i oppfølgeren sammenlignet med den opprinnelige Hades. Sjekk ut de fullstendige oppdateringsnotatene her for mer informasjon om alle feilrettinger.