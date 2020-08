Hades slippes samtidig på PC og Nintendo Switch i høst

Du ser på Annonser

Med Bastion, Transistor og Pyre på porteføljen er det ikke rart at mange gleder seg til Supergiant Games bringer Hades ut av Early Access heller. Konsollspillerne har spurt om det er mulig å få spillet i flere år allerede, og nå har i alle fall noen av dem fått ønskene oppfylt.

Hades dukket nemlig opp i kveldens Nintendo Indie World Showcase for å avsløre at spillet vil debutere først på PC og Nintendo Switch en gang i høst. Denne ordleggingen får det jo til å virke som om PlayStation- og Xbox-spillere også vil kunne glede seg til å få spillet, men da eventuelt en gang etter at det har vært på PC og Switch en stund. En ekstra gledelig detalj er at spillet vil la oss bringe lagringsfiler fra PC over til Switch og vice versa, så du kan fortsette der du slapp om du for eksempel forlater den stasjonære maskinen hjemme og tar med hybridkonsollen.