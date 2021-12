Hades slo The Last of Us: Part II ved å bli første spill som vant en Hugo

HQ

Mens film-verden har The Academy Awards betraktes Hugo Awards av mange som litteratur-verden sitt svar på dette, og sistnevnte har vært en meget anerkjent pris å få gjennom snart 70 år. Derfor er gårsdagens prisutdeling virkelig verd å merke seg.

For første gang i historien ble nemlig videospill også inkludert i en egen prøve-kategori under årets utgave av Hugo Awards. Der var det Animal Crossing: New Horizons, Blaseball, Final Fantasy VII: Remake, Spiritfarer, The Last of Us: Part II og Hades som var nominert til å bli det første spillet i historien med en Hugo, og det var altså sistnevnte som gikk av med den prestisjefylte seieren.

Ganske fortjent spør du meg, for som spillets "Creative Director" og forfatter, Greg Kasavin, sa i takketalen sin har utviklerne i Supergiant Games alltid et stort fokus på å blande glimrende gameplay og fantastiske historier sammen på en spesiell måte som nesten bare er mulig i spill. Forhåpentligvis blir ikke dette første og siste gang spill er en del av kåringen heller, for som årets liste av nominerte viser har dette mediet virkelig begynt å levere noen enestående historier.