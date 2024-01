Haier angriper et fly i denne kommende katastrofefilmen

Hvis du har lyst på en ny katastrofefilm, har Altitude Films den perfekte filmen for deg. Filmen No Way Up har premiere neste måned, 16. februar 2024, og er en thriller der flypassasjerer kjemper mot angripende haier.

Du har sikkert lest det og sitter igjen med flere spørsmål enn svar, men det gir faktisk mye mening. Filmen følger de overlevende etter en flystyrt som befinner seg på havbunnen og må håndtere ikke bare utfordringen med begrenset oksygentilførsel, men også trusselen fra glupske haier. Filmens synopsis er som følger:

"No Way Up er en konseptuell kombinasjon av katastrofefilm og overlevelsesthriller, der personer med svært ulik bakgrunn bringes sammen når flyet de reiser med styrter i Stillehavet.

"Det havarerte passasjerflyet havner farlig nær kanten av en bunnløs kløft, og de overlevende passasjerene og besetningen er fanget i en luftlomme. Lufttilførselen tar raskt slutt, og en marerittaktig kamp for å overleve begynner mens farer fra alle kanter nærmer seg."

Filmen har premiere på enkelte kinoer, men også som VOD neste måned, og for å se om dette er noe du bør følge med på, kan du sjekke ut traileren til No Way Up nedenfor.