Half-Life 3 kunngjøring nært forestående ifølge rykter - kan lanseres som en eksklusiv Steam Machine

Ryktene om Half-Life 3 og Team Fortress 3 har versert en god stund nå. Flere personer med tilknytning til Valve eller deres community hevder at noe stort er rett rundt hjørnet. Blant dem sier innsideren GabeFollower - som tidligere har lekket flere nøyaktige detaljer om Deadlock - at Valve vil kunngjøre Half-Life 3 i år.

Dette støttes videre av Tyler McVicker - som oppdaget og lekket informasjon om Half-Life: Alyx - og legger til at en avsløring av spillet bare er noen uker unna.

Andre kilder hevder imidlertid at vi ikke vil se noe på The Game Awards, og at Valve vil avduke Half-Life 3 på sine egne vilkår. Mye som de gjorde med sin nye maskinvare den siste uken. Men for å krydre ting ytterligere, sies det nå også at Half-Life 3 veldig godt kan ende opp med å bli - i det minste i utgangspunktet - en Steam Machine eksklusiv. Lansering sammen med den forventede maskinvaren tidlig neste år.

Tom Henderson fra Insider Gaming nevnte i en podcast at :

"Ja, så som mars, eller, ja, det blir sannsynligvis mars, fordi jeg har hørt at det kommer et stort spill i mars som jeg ikke kan si ennå"

Mange rykter, som alle sannsynligvis bør tas med en håndfull salt. Men med så mye røyk, er det sannsynligvis en brann der inne et sted. Det høres tross alt ikke helt urealistisk ut, siden Alyx ble lansert sammen med Index.

Hva synes du om ryktene? Virker det sannsynlig at Half-Life 3 vil være Steam Machine-eksklusivt?