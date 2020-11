Half-Life: Alyx har fått tilføyd mer enn tre timer med kommentarspor fra utviklerne

Du ser på Annonser

Kommentering er noe vi normalt forbinder med sportsspill, men noen spill inneholder også utviklerkommentarer, som ofte kommer med fascinerende innsikter i spillets utvikling og design - akkurat som sånne kommentarspor som ofte følger med når du kjøper filmer.

Nå får det suksessfulle VR-spillet Half-Life: Alyx også tilføyd utviklerkommentarer, som du kan nå kan finne i spillverdenen.

em>"We have collected 147 different points of interest from the team and recorded over three hours of audio commentary, covering every aspect of development, including design, art, animation, rendering, sound and more. You can access these points of interest by starting a new game with Developer Commentary enabled,"</em> skriver Valve i en oppdatering på Steam.

Kommentarene er også tilgjengelig på hele 10 språk, og utviklerne advarer om at man bør gjennomføre spillet en gang først før man hører på disse, da det er masser av spoilere.

Nå er forresten også norsk, dansk og svensk oversettelse av spillets tekst tilgjengelig.