Half-Life: Alyx setter en ny standard for VR i gameplaytrailere

Nå er det ingen hemmelighet at jeg er en stor virtual reality-entusiast, og det selv om jeg bare eier en PlayStation VR. Akkurat sistnevnte er dog litt skuffende i dag.

Valve har nemlig offentliggjort tre gameplaytrailere som viser Half-Life: Alyx i aksjon, og det må være lov å si at jeg forstår hvorfor folk har store forventninger. Her får vi se ulike bevegelseskontroller, en fantastisk fysikk, imponerende miljødesign, kule måter å bruke omgivelsene på og en generell hakesleppende grafikk som gjør det klart at dette kan bli et enestående spill om du har sterk nok maskinvare.

