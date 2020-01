Half-Life: Alyx utvikles av det største teamet hos Valve noensinne

Valve slo fast for noen år siden at de igjen ville begynne å utvikle interessant software, som kunne selge deres hardware, og det ser ut til at Half-Life: Alyx er resultatet av det. Ambisjonsnivået virker skyhøyt, og det ser ut til at det har blitt brukt mye ressurser på å bringe den ikoniske serien tilbake.

Blant annet vet vi nå at teamet bak spillet er det største utviklingsteamet på noe Valve-prosjekt i firmaets historie. Dette kommer gjennom en AMA utviklerne gjennomgikk på Reddit, hvor en representant avslører at det er omtrent 80 ansatte på teamet.

"Right now it's around 80 people, which puts it as the largest single team we've ever had at Valve."

Valve har tradisjonelt holdt seg til meget små team, men det ser ut til at Alyx har krevd litt mer.