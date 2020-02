Half-Life-remaken Black Mesa lanseres på Steam i mars

Mens mange venter spent på å se om Half-Life: Alyx blir like banebrytende for virtual reality som både jeg og Valve håper viser det seg at et annet Half-Life endelig er ferdig.

For etter femten år med utvikling kan Adam Engels fra The Black Mesa-gjengen endelig annonsere at Black Mesa, remaken av Half-Life, vil forlate Early Access og lanseres for fullt på Steam den 5. mars.

Engels bruker mesteparten av bloggen til å poengtere at 1.0-utgaven vil være den mest polerte og underholdende de har skapt, men ber også folk om å ikke forvente perfeksjon av et prosjekt som i stor grad ble laget av frivillige. Samtidig blir ikke dette det siste vi hører fra dem, for utviklerne lover å komme med flere oppdateringer som skal luke vekk eventuelle bugs og lignende, så forhåpentligvis vil remaken leve opp til forventningene.