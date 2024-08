Halle Berry var åpen for å komme tilbake som Storm i Deadpool and Wolverine

HQ

Deadpool and Wolverine hadde noen virkelig overraskende cameoer og opptredener, men det virker som om ikke alle ble valgt ut som en levedyktig kandidat til å være med i denne kutten. Til tross for at Halle Berry var en fast del av superheltfilmene på 2000-tallet og til og med en del av 2010-tallet i filmen X-Men: Days of Future Past, ble hun ikke spurt om å ta opp igjen rollen som Storm i Marvel Cinematic Universe -filmen.

I en samtale med ComicBook på den røde løperen for hennes siste Netflix-film The Union avslørte Berry at hun gjerne skulle ha gjentatt rollen som mutanten, men at hun rett og slett ikke ble spurt om å gjøre det.

"Blake [Lively] spurte meg en gang, jeg traff henne på et Marc Jacobs moteshow, og hun sa: 'Vil du noen gang være med i min manns film som Storm?' Jeg sa: 'Ja, hvis han spurte meg', men han spurte meg aldri."

Kanskje det betyr at Marvel Studios har større planer for fremtiden til Berrys Storm, en fremtid der hun ikke blir klassifisert som en levning fra en glemt tidsalder, slik som i utgangspunktet var den narrative forklaringen på Wesley Snipes' Blade, Jennifer Garners Elektra, Dafne Keens X-23, Chris Evans' The Human Torch og Channing Tatums Gambit.

Vil du se Berry tilbake som Storm?