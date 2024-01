Halle Berrys sci-fi-film The Mothership legges ned hos Netflix.

HQ

Hvis jeg hadde hatt en krone for hver gang et studio har fullført produksjonen på et prosjekt og deretter bestemt at det aldri skulle se dagens lys de siste årene, ville jeg hatt tre eller fire kroner. Det er ikke mye, men det er rart at det har skjedd i det hele tatt.

Det siste offeret for studiobeslutninger er Halle Berrys sci-fi-film The Mothership. Ifølge Jeff Sneider var filmen ferdig innspilt, men Netflix har rett og slett bestemt seg for å droppe den likevel.

Det er vanskelig å ikke tenke på Coyote vs. Acme og Batgirl i slike situasjoner, der WB bestemte seg for å låse filmene inn i et hvelv i stedet for å gi dem ut. I teorien kan et annet studio plukke opp The Mothership, men hvis interessen forblir lav, er det lite sannsynlig at vi får se den med det første.