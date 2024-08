Halloween blir spill, og John Carpenter er involvert

I dagens spillklima er det vanlig å prøve å gi liv til gamle skrekkfilmer. De siste årene har det for eksempel kommet spill basert på Evil Dead, The Texas Chain Saw Massacre, Killer Klowns from Outer Space og Friday the 13th, og nå er turen kommet til Halloween.

Ifølge IGN vil Boss Team Games, som tidligere ga ut Evil Dead: The Game, også være utgiver av dette spillet, og skaperen av Halloween og Michael Myers, John Carpenter, vil bidra med sin ekspertise for å gjøre spillet så bra som mulig.

Videospillet vil bli utviklet i Unreal Engine 5, noe som vi håper vil gi et flott spill. Ingen detaljer om selve spillet, når det vil bli utgitt eller lignende er kunngjort, men vi må holde et øye med det i fremtiden. John Carpenter har gitt en uttalelse om spillet som lyder slik :

"Som en stor spiller selv, er jeg begeistret over å bidra til å bringe Michael Myers til liv igjen i dette spillet, og mitt håp er å skremme deg dum."