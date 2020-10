Du ser på Annonser

Også i Pokémon Sword og Shield feires den kommende helligdagen, Halloween. Nå foregår nemlig et Max Raid-event hvor Ghost- og Dark-lommemonstre står i fokus. Via disse Max Raid-kampene kan du fange Gigantamax-formene av Gengar og Grimmsnarl samt ha større sjanse for å møte Drifblim, Dusknoir, Hydreigon og Morpeko.

Eventet holder på til slutten av oktober, så da er det bare å besøke Wild Area og prøve lykken.