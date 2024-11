Halo 2 fyller 20 år, og Halo Infinite lanserer noen nostalgiske kart for å feire Det finnes også en veldig kul mod for Halo: The Master Chief Collection på Steam.

HQ Året er 2004, og du og vennene dine er samlet hjemme hos deg etter skolen. Pizzaen er bestilt, dere har hver deres 2-liters flaske med brus, og på Xboxen ser du Halo 2-logoen blinke opp på den klumpete TV-en. Livet er godt, og det blir dessverre ikke mye bedre. Nå, 20 år senere, ønsker Halo Infinite å ta oss tilbake til den tiden. For å feire jubileet for Halo 2s utgivelse har utviklerne laget en spilleliste med noen ikoniske flerspillerkart fra Halo 2, sammen med autentisk gameplay. Hvis du vil sjekke den ut selv, heter spillelisten Delta Arena, og den er tilgjengelig på Halo Infinite. I The Master Chief Collection har det også blitt lagt til en mod i Steam-verkstedet som gir deg en fullt spillbar demo av E3 2003-avsløringen, som ennå ikke har blitt gjort tilgjengelig. Veldig kult. En rekke av disse kartene har også blitt gjenskapt ved hjelp av Halo-fellesskapet, noe som viser hvor sterk kjærligheten til Halo fortsatt er for noen fans.