Halo 3: ODST hovedpersonen Buck tildeles en statuett i begrenset opplag

Halo Infinite-regissøren deler et mer personlig ønske.

New Mombasas dystre gater har aldri sett bedre ut.

Halo 3: ODST kommer til PC neste uke

den 14 september 2020 klokken 15:29 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Testingen av Halo 3: ODST ble avsluttet for et par uker siden, så mange har lurt på når spillet offisielt blir en del av Halo: The Master Chief Collection. Nå har vi fått...