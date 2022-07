Halo 3: ODSTs New Mombasa gjenskapt i Unreal Engine 5

HQ

Halo 3: ODST startet opprinnelig som et mindre prosjekt, men vokste i størrelse og endte med å lanseres som Bungies nest siste Halo-spill tilbake i 2009. Med dets fokus på normale ODST-soldater fremfor eliteenhetene Spartan er det snakk om en litt annerledes opplevelse enn normalt.

Spesielt skiller det store hubområdet i New Mombasa seg sterkt fra resten av spillet, ettersom den vanlige bombastiske atmosfæren har blitt erstattet av ensom utforskning av en forlatt by.

Nå har en dedikert fangruppe gjenskapt akkurat dette aspektet i en ny Unreal Engine 5-demo kalt Dropzone: An Interactive New Mombasa Experience. Prosjektbeskrivelsen lyder som følger:

"Dropzone is a 15-30 minute narrative and exploration experience that allows you to explore a piece of New Mombasa never before seen! As an ODST, you can explore and find the narrative behind the environment, or just walk around and enjoy the atmosphere. It is your choice! Put on some headphones, sit back and enjoy an immersive experience through a reimagination of one of the best settings in video game history!"

Prosjektet kan lastes ned til PC her, og du kan se en trailer nedenfor.