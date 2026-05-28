Halo: Campaign Evolved lages egentlig ikke av et Xbox-studio

Xbox kan si at Halo: Campaign Evolved kommer fra Halo Studios, men ifølge en kjent leaker har det vært en god del kokker som har stått over gryten. Spillet har angivelig blitt outsourcet tungt, noe som kan indikere at Halo Studios prioriterer et annet prosjekt som er satt i en av Xboxs største IP-er.

Halo-innsideren Rebs Gaming kommer med en ny rapport (via Windows Central), som sier at nyinnspillingen av den originale Halo: Combat Evolved-kampanjen ble laget ved hjelp av "mye outsourcing." Dette inkluderer ting som "kjerneprogrammering og design, så mye at det egentlig ikke er et prosjekt i studioet," sier Rebs.

Dette høres kanskje litt rart ut i første omgang, ettersom du forventer at Halo Studios skal være hovedkraften bak en nyinnspilling av den originale Halo-kampanjen, men dette er ikke akkurat noe nytt for Halo. Tidligere har entreprenører blitt brukt sammen med andre studioer. Dette kan tyde på at Halo Studios i stedet jobber med et annet spill i serien, kanskje det neste steget når andre studioer jobber med å levere forbedrede versjoner av det som kom før.

Apropos forbedringer, det ser ut til at Halo: Campaign Evolved vil ha mange av dem, i tillegg til de visuelle endringene vi allerede har sett. Det utskjelte biblioteknivået får en omarbeidelse, og det vil tilsynelatende være en Campaign Remix-funksjon, som legger til modifikatorer i kampanjen for å gjøre det litt mer av en omspillbar opplevelse. Vi vil finne ut mer offisielt snart, når Xbox er vert for sin Summer Game Fest-presentasjon.