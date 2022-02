Halo Infinite faller i popularitet på Steam, men forblir stort på Xbox

HQ

Halo Infinite klatret direkte til topps på både Steam og Xbox da det ble lansert i desember, og er blant Steam-plattformens mest populære lanseringen noensinne. Nå venter spillere dog spent på enen mer innhold, eller generelt bare at Live Service-støtten til multiplayer går i gang, for nå har spillerantallet falt en del.

Business Insider har utgitt en undersøkelse som viser at spillet for alvor har begynt å falle i aktivitet på Steam.

Mer spesifikt viser SteamDB at det har falt til 54. plass på Steam, som faktisk anses som skuffende for en stor, ny tittel.

TrueAchievements fastholder imidlertid, ifølge deres resultater, at spillet fortsatt stiger i popularitet på Xbox-plattformen.

"The game's player numbers average a daily high of 30,000 concurrent players on Steam, according to Steam's public statistics page, and it usually has about half of that. That's a significant drop from where it was at launch, when it ranked as one of the top five most-played games on the platform," skriver Business Insider.