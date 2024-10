Halo Infinite får en tredjepersonsmodus

HQ

Da Halo Infinite ble utgitt i 2021, kom det i to halvdeler, en enspillerdel og en frittstående og gratis flerspillerkomponent. Førstnevnte bød på utrolig Halo-action, men ble snart glemt på grunn av alle problemene hos 343 Industries.

Det gigantiske studioet klarte ikke å støtte flerspillerkomponenten i det hele tatt, noe som førte til at enspillerdelen ble fullstendig nedprioritert og etterlatt. Først i fjor tok utviklerne igjen flerspillerdelen, som endelig ble det den burde ha vært hele tiden, takket være Forge, nye kart og flere flotte tilføyelser.

Nå virker 343 Industries klare til å eksperimentere litt, og i forbindelse med 2024 Halo World Championship avslørte de en ganske overraskende ting - en tredjepersonsmodus som vil bli utgitt i november. I utgangspunktet handler det om Firefight, men Skybox Labs senior programvareingeniør Colin Cove sier at de "også har muligheten til å gjøre i PvP og kontrollere det i Forge". Tidligere har Halo bare gått over til et tredjepersonsperspektiv når du drar et tårn eller kjører kjøretøy, selv om uoffisielle løsninger har tilbudt dette tidligere.

Hvorvidt det også vil være mulig å spille singleplayer i tredjeperson i fremtiden er uklart, men det ser ut til at det vil bli brukt i flere spillmoduser, så det er ikke helt umulig.

Det er uklart hvorfor 343 Industries fokuserer på dette akkurat nå. Det er ikke en etterspurt funksjon, og kanskje utviklerne ønsker å måle interessen for dette for å muligens inkludere full støtte fra starten av i neste Halo? Med tanke på at Fortnite er tredjeperson, kan du forestille deg at det er et publikum de ønsker å målrette mot.

Sjekk ut hvordan spillmodusen ser ut via den offisielle Halo-kontoen på Instagram.