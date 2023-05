Halo Infinite får endelig karriererangeringer neste måned

HQ

Det har ikke vært noen hemmelighet at Halo Infinite live-service-elementer har vært skuffende. Etter at spillet debuterte i slutten av 2021 har det blitt lagt til relativt lite innhold. Til tross for at skytespillet blir 19 måneder nå blir neste måneds sesong bare den fjerde, men denne vil i det minste by på flere etterspurte funksjoner.

343 Industries har bekreftet at Season 4 av Halo Infinite skal få karriererangeringer som bruker det militære systemet fansen husker fra Halo: Reach, samt den populære Infection-modusen.

Det vil også være noen få andre godbiter, deriblant premiumbelegg som gjelder for alle rustninger, og vi blir fortalt at det vil være en bonus XP-helg satt til 2-4 juni slik at spillerne får sjansen til å bykse gjennom Battle Pass-ene.

Forge-brukere vil imidlertid sannsynligvis bli litt skuffet over å høre at remaken av Halo 5-kartet Plaza først kommer med Season 5, noe som betyr at vi nok må vente helt til 2024 på det.

Season 4 av Halo Infinite starter 20. juni om alt går som planlagt.